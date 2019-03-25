ABD'den Güvenli Bölge Açıklaması: Suriye'de Yeni Bir Kandil Görmek İstemeyiz

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey önemli açıklamalarda bulundu. Jeffrey, Suriye'de sınır boyunca belirli bir mesafede "YPG'den arındırılmış güvenli bölge" konusunda Türkiye ile çalıştıklarını açıkladı.

TÜRKİYE İLE ABD ARASINDAKİ YPG ANLAŞMAZLIĞI SORULDU

ABD'nin Suriye özel temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey Dışişleri Bakanlığı'nda DEAŞ'ın Suriye'deki topraklarını tamamen kaybetmesinin ardından gazetecileri bundan sonraki süreç konusunda bilgilendirdi.

James Jeffrey'ye, Türkiye ve ABD arasında yaşanan YPG anlaşmazlığı ve Suriye'de oluşturulması olası güvenli bölge soruldu.

"TRUMP, BUNU NET BİR ŞEKİLDE ERDOĞAN'A İLETTİ"

Büyükelçi James Jeffrey, "Türkiye ile Türk sınırının belirli bir kısmında YPG güçlerinin olmadığı güvenli bir bölgenin oluşturulması için çalışıyoruz. Çünkü Türkiye, YPG ve onun PKK bağlantıları konusunda çok rahatsız ve biz de bunu anlıyoruz. Başkan Trump bunu net bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Ancak bazıları Kürt olan SDG ortaklarımızın kimse tarafından kötü muamele görmesini de istemiyoruz. Herkesin ihtiyacını karşılamaya çalışan bir formül üzerinde çalışıyoruz" dedi.

"SURİYE'DE YENİ BİR KANDİL GÖRMEK İSTEMEYİZ"

Türkiye ile görüşmelerin sürdüğünü belirten Jeffrey, "Türkiye'nin kendisine yönelik tehlike konusunda endişeleri var. Bu endişelerini anlıyoruz. Uzun yıllar Kandil Dağları'ndan gelen tehditle baş edilmesi konusunda Türkiye ile temasımız oldu. Suriye'de yeni bir Kandil görmek istemeyiz. O nedenle, Başkan Trump'ın sahadaki SDG ortaklarımıza yönelik onaylamayacağı türden bir davranışa yol açmayacak, onların da endişelerini giderecek seçenekler geliştirilmesi için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.