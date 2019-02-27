ABD'den Hindistan'ın Pakistan'a Saldırısına "Terör Karşıtı Eylem" Nitelemesi

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Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlikle ilgili olarak iki ülke dışişleri bakanlarıyla görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hindistan'ın saldırısını "terör karşıtı eylem" şeklinde nitelendirdi.Bakan Pompeo, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlikle ilgili yazılı açıklama yaptı.Pompeo, "Hindistan'ın 26 Şubat'taki terör karşıtı eylemlerinin ardından Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile (telefonda) konuştum ve yakın güvenlik iş birliğimize vurgu yaptım." ifadesini kullandı."Tansiyon düşürülsün" çağrısıPakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile de telefonda görüştüğünü kaydeden Pompeo, askeri bir gerginliğe yol açmadan mevcut tansiyonun düşürülmesinin önemine dikkati çektiğini belirtti.Pompeo ayrıca, Pakistanlı mevkidaşına "bu ülkedeki terör gruplarına karşı daha kayda değer adımlar atmaları çağrısında bulunduğunu" bildirdi.ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, her iki muhatabına da "askeri çatışmaya girmeden doğudan iletişim halinde olmaları" yönünde çağrı yaptığını da kaydetti.Pakistan hava sahasını ihlalle suçlamıştıHindistan, Keşmir kontrol hattının Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenlediğini bildirmişti.Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur ise Hint savaş uçaklarının Keşmir kontrol hattındaki Muzafferabad bölgesinden Pakistan hava sahasını ihlal ettiğini, sınırdan 5-6 kilometre içeri giren uçaklardan birinin Pakistan savaş uçaklarının müdahalesinin ardından Hint tarafına kaçarken aceleyle bomba bıraktığını açıklamıştı.Gafur, Hint uçağının bıraktığı bombanın sınır eyaleti Hayber-Pahtunhva'daki Balakot kenti civarında bir bölgeye düştüğünü ifade etmişti.Bombanın düştüğü arazinin ve bomba kalıntılarının fotoğraflarını paylaşan Gafur, herhangi bir maddi hasar veya can kaybı yaşanmadığını kaydetmişti.Hindistan'da 14 Şubat'ta paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetmiş, 20 asker de yaralanmıştı. Yeni Delhi yönetimi saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçlamış, saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.