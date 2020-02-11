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Son dakika: ABD'den İdlib açıklaması: Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları durmalı

Son dakika: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'de rejim saldırısında şehit düşen 5 askerle ilgili açıklama yaptı. Pompeo, "Esed rejimi ve Rusya'nın saldırıları durmalı. Bu saldırıya karşı atılacak adımları koordine etmek için Jim Jeffrey'i Ankara'ya yolladım. NATO müttefikimizin yanındayız" açıklaması yaptı.

11.02.2020 18:14 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:24

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, sosyal medya hesabı üzerinden 'de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo açıklamasında, "İdlib'de düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum. Rejim ve saldırıları durdurmalıdır. Jeffrey'i verilecek yanıtları koordine etmesi için Ankara'ya gönderdim. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız" ifadesini kullandı.

İDLİB'DE 2 SALDIRIDA 13 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'in kuzeyinde Esed rejiminin düzenlediği hain saldırıda 5 askerimizin şehit olduğunu, 5 askerimizin de yaralandığını duyurdu. Öte yandan, geçtiğimiz günlerde rejim güçlerinin 7 numaralı gözlem noktasının bulunduğu Serakib yakınlarında düzenlediği saldırıda da 8 askerimiz şehit olmuştu.

101 REJİM UNSURU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, İdlib'deki saldırıda şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifa dilendi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İdlib bölgesine takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından yapılan son saldırılar sonrası angajman kuralları ve meşru müdafaa çerçevesinde anında misliyle mukabele edilmiştir. Şu ana kadar bölgede tespit edilen 115 rejim hedefi derhal ateş altına alınmış, çeşitli kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre 101 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği, 3 tank ve 2 top/havan mevziinin tahrip edildiği, ayrıca 1 helikopterin isabet aldığı öğrenilmiştir. Belirlenen hedeflere meşru müdafaa kapsamında atışlar devam etmektedir."

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