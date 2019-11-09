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ABD'den İdlib'e düzenlenen hava saldırıları nedeniyle Rusya ve Suriye'ye kınama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Rusya destekli Suriye yönetimi tarafından İdlib'de sivillere yönelik düzenlenen hava saldırılarını kınadı.

09.11.2019 07:58 | Son Güncelleme: 09.11.2019 07:58ABD'den İdlib'e düzenlenen hava saldırıları nedeniyle Rusya ve Suriye'ye kınama
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, destekli yönetimi tarafından 'de sivillere yönelik düzenlenen hava saldırılarını kınadı.

Ortagus, İdlib'deki sivillere yönelik hava saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Şam yönetimi ve Rusya'nın İdlib'deki saldırılarına tepki gösteren Morgan Ortagus, açıklamasında, "ABD, İdlib ve kuzeybatı Suriye'nin diğer bölgelerindeki hastane ve sivil altyapıya zarar veren ve sayısız sivilin ölümüne yol açmaya devam eden Rus destekli Esad rejiminin hava saldırılarını şiddetle kınamaktadır." ifadelerini kullandı.
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Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, İdlib, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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