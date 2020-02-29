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ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: Türkiye'ye acil olarak Suriye'de istihbarat ve ekipman desteği vermenin yollarını arıyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Esed rejiminin askerlerimize düzenlediği saldırılarla ilgili açıklama yaptı. Yetkili, ABD ve Türkiye arasındaki istihbarat ve askeri ekipman paylaşım kanallarının açık olduğunu belirterek, İdlib'de Türkiye'ye en hızlı şekilde yardım etme konusunu değerlendirdiklerini ifade etti.

29.02.2020 00:30 | Son Güncelleme: 29.02.2020 01:14

ABD Dışişleri Bakanlığı, 'deki son durumla ilgili olarak 'ye en hızlı şekilde yardım etme konusunu değerlendirdiklerini açıkladı.

TÜRKİYE'YE ACİL DESTEK VERMENİN YOLLARINI ARIYORUZ

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İdlib'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD ve Türkiye arasındaki istihbarat ve askeri ekipman paylaşım kanallarının açık olduğunu belirten yetkili, İdlib'de Türkiye'ye en hızlı şekilde yardım etme konusunu değerlendirdiklerini ifade etti.

ABD DIŞİŞLERİ YETKİLİSİ RUSYA'YI SUÇLADI

Öte yandan İdlib'de düzenlenen saldırılarda rejim ve Rusya arasında yakın iş birliği olduğunu ifade eden bakanlık yetkilisi, rejiminin bölgeye düzenlediği hava saldırılarını Rusya'nın desteği veya onayı olmadan yapabilmesinin mümkün olmadığını savundu. Diğer yandan yetkili, Türkiye'nin NATO anlaşmasının 5. maddesine ilişkin herhangi bir başvuruda bulunmadığını sözlerine ekledi.

REJİM SALDIRISINDA 33 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

İdlib'de dün Rusya destekli Esed rejimi unsurlarının havadan ve karadan yaptığı saldırılarda 33 askerimiz şehit oldu, 32 askerimizde yaralandı. TSK, hain saldırıya misliyle karşılık verirken, yüzlerce rejim unsuru etkisiz hale getirildi.

365 REJİM ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, İdlib'deki hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarıyla 200'den fazla rejim hedefinin ağır şekilde ateş altına alındığını, 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, 1 karargah binasının vurulduğunu açıkladı. TSK'nın 2 gündür devam eden misilleme saldırılarında toplan 365 rejim askeri etkisiz hale getirildi.

POMPEO: REJİM, RUSYA VE İRAN SALDIRILARA SON VERMELİ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, İdlib'de Türk askerine yapılan saldırıyı şiddetle kınayarak, "Esed rejimi, Rusya ve İran saldırılarına son vermeli" dedi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi: Türkiye'ye acil olarak Suriye'de istihbarat ve ekipman desteği vermenin yollarını arıyoruz

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA


29.02.2020 01:49:59