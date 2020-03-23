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ABD'den iki uçak gemisi ile İran'a mesaj

ABD Donanmasına bağlı "USS Dwight D. Eisenhower" ve "USS Harry S. Truman" uçak gemileriyle B-52 nükleer bombardıman uçakları ortak manevra icra ediyor.

23.03.2020 23:24 | Son Güncelleme: 23.03.2020 23:24
ABD'den iki uçak gemisi ile İran'a mesaj
ABD Donanmasına bağlı "USS Dwight D. Eisenhower" ve "USS Harry S. Truman" uçak gemileriyle B-52 nükleer bombardıman uçakları ortak manevra icra ediyor.
ABD Donanması Beşinci Filosundan yapılan açıklamada, Eisenhower ve Truman uçak gemilerinin hava unsurları ile B-52 bombardıman uçaklarının Körfez'de ortak operasyon kabiliyetinin güçlendirilmesi için müşterek tatbikatlar yaptığı kaydedildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İki uçak gemisinin B-52'lerle entegre edilmesi Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) bölgesinde çok amaçlı harekatları planlamak ve icra etmek konusunda ortak çalışılabilirlik ve mevcut birleşik operasyon kabiliyetini temsil ediyor. İki uçak gemisinin mevcut taarruz gücü ve manevra kabiliyeti ile ABD bölgedeki istikrar ve güvenliğe bağlıdır ve ortaklarımızı gerektiğinde korumaya hazırdır."
İran destekli güçlerin Irak'ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu üslere saldırı düzenlenmesinin ardından bu adımın gelmesi dikkat çekti.
Bu adım, İran'a mesaj olarak yorumlanırken, ABD'nin en son 8 yıl önce iki uçak gemisi ile Orta Doğu'da faaliyet icra ettiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, İran, Güncel

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