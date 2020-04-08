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ABD'den İngiltere'deki koronavirüs vakaları ile ilgili kritik uyarı

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki Sağlık ve Ölçüm Değerlendirme Merkezi (IHME), koronavirüs (Covid-19) salgınında güncel veriler dikkate alındığı takdirde, Avrupa'da en fazla ölümlerin İngiltere'de olabileceğini açıkladı.

08.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:22
ABD'den İngiltere'deki koronavirüs vakaları ile ilgili kritik uyarı

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki Sağlık ve Ölçüm Değerlendirme Merkezi (IHME), koronavirüs (Covid-19) salgınında güncel veriler dikkate alındığı takdirde, Avrupa 'da en fazla ölümlerin İngiltere 'de olabileceğini açıkladı.

IHME'nin tahmin raporunda, en fazla ölümün İngiltere'de gerçekleşeceğini; güncel veriler dikkate alındığında ülkede ölü sayısının Ağustos ayına kadar 66 bine ulaşabileceğini aktardı. İngiliz medyası, rapora ilişkin haberi, '4 Ağustos tarihine kadar İngiltere ölü sayısı 66 bin 314'e varabilir' başlığı ile duyurdu.

NİSAN'IN ÜÇÜNCÜ HAFTASINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Merkezin araştırma modeli, ülkelerdeki sosyal mesafe kuralları, bugüne kadar alınan önlemlere uyulup uyulmaması ve ölüm oranları gibi kriterleri göz önüne aldı. IHME, koronavirüs salgınının İngiltere'de Nisan'ın üçüncü haftasında tepe noktasına ulaşacağını ve en fazla ölümlerin bu tarihten sonra başlayabileceğine dikkat çekti. Raporda, bu tarihlerde ölü sayısının günde 3 bine ulaşabileceği yer aldı.

85 BİN YATAK AÇIĞI DOĞACAK

Çalışmada ayrıca İngiltere'deki hastanelerdeki gerekli yatak sayısının 100 binin üzerinde olmasına karşın bunun sadece 18 bininin sağlanabileceğini ve 85 bin yatak açığı oluşabileceği de belirtildi. IHME, İngiltere'deki yüksek ölüm oranları tahminini üç önemli faktöre göre bağlıyor. Bunlar; İtalya ve İspanya gibi ülkelerde salgının başlamasından önce ne olduğu; İngiltere'de bugüne kadar ne olduğu ve sosyal mesafe kurallarının ne zaman uygulanmaya başlandığı.İngiltere'de salgının başladığı ilk zamanlarda ölü sayısının yüksek olmasının tahminlerini de bu yönde etkilediği belirtildi. Raporda, diğer Avrupa ülkelerinde ölü sayısının düşmeye başladığına dikkat çekilirken İspanya'da Ağustos ayına kadar ölü sayısının 19 bin 209, İtalya'da 20 bin 300 ve Fransa'da 15 bin 058 olacağı tahmininde bulundu. Bu ülkelerin salgının yayılmaması için İngiltere'den daha sıkı önlemler aldığına dikkat çekildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, İngiltere, Avrupa, Dünya
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