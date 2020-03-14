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ABD'den İngiltere'ye seyahat yasağı kararı

ABD, Avrupa Birliğinin ardından İngiltere ve İrlanda'dan seyahatlere de yasak getirdi.

14.03.2020 22:47 | Son Güncelleme: 14.03.2020 22:47
ABD'den İngiltere'ye seyahat yasağı kararı
ABD, Avrupa Birliğinin ardından İngiltere ve İrlanda'dan seyahatlere de yasak getirdi. Trump korona virüs testi yaptırdığını açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından yapılan açıklamaya göre, Pazartesi gece yarısından itibaren Avrupa'ya uygulanan seyahat yasağı İngiltere ve İrlanda'yı da kapsayacak şekilde genişleyecek.

Yapılan Basın toplantısında ayrıca ABD Başkanı Donald Trump korona virüsü taşıyan bir Brezilyalı yetkili ile geçtiğimiz günlerde bir araya gelmesiyle virüs kapmış olma ihtimaline karşın oluşan spekülasyonların önüne geçmek için test olduğunu açıkladı. Testin laboratuvara gönderildiğini söyleyen Trump, "Bir iki güne sonuçlar gelecek" derken, Pence de konferansın hemen ardından Beyaz Saray doktorunu göreceğini söyledi.

Konferansta ayrıca Ulusal Alerji ve Hastalık Enstitüsü Başkanı Anthony S. Fauci yaptığı açıklamada, cuma günü acil durum ilan edilmesi ile virüs ile savaşın önünde bütün bürokratik engellerin kalktığını ifade ederek bütün güçleri ile çalıştıklarını söyledi. Yeni test ile dünyada oluşan endişeyi azaltacaklarını ifade eden Fauci, "Aynı zamanda her bir doktor ve vatandaş ne durumda olduklarını öğrenme şansı bulacak" "dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Avrupa, Güncel

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