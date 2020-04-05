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- ABD'den Irak'a "stratejik müzakere" hamlesi

- ABD'den Irak'a "stratejik müzakere" hamlesi ABD'nin Irak hükümetiyle stratejik müzakerenin başlatılması kararı aldığı açıklandı.

05.04.2020 20:57 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:58
- ABD'den Irak 'a "stratejik müzakere" hamlesi
ERBİL - ABD'nin Irak hükümetiyle stratejik müzakerenin başlatılması kararı aldığı açıklandı. Irak hükümetinin ise kararı memnuniyetle karşıladığı bildirildi.
Irak Başbakanı Adil Adbülmehdi'nin Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, ABD Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'i kabul eden Abdülmehdi, iki ülkenin yararı doğrultusunda iki ülke arasında stratejik müzakere başlatılmasını memnuniyetle karşıladığı ifade edildi. Açıklamada, "ABD Büyükelçisi iki ülke arasındaki diyalogun başlatılması için tarihin ve görüşecek heyetlerin de belirlenmesini istedi" denildi. Görüşmede iki tarafın iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra korona virüsü ile mücadele yollarını ele aldıkları aktarıldı.
ABD'nin stratejik müzakere önerisine ilişkin Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, söz konusu önerinin memnuniyetle karşılandığını duyuruldu. Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlığın ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceği ile ilgili müzakere önerisi içeren mektup aldığını belirtti. - ABD’den Irak’a ’stratejik müzakere’ hamlesi

Kaynak: İHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Irak, Güncel

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- ABD'den Irak'a "stratejik müzakere" hamlesi
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