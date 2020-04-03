ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı: "Geri dönmek isteyenler için uçuşlar var"
ABD Bağdat Büyükelçiliği, Irak'taki vatandaşlarına çağrıda bulunarak, "Geri dönmek isteyenler için uçuşlar var" açıklamasını yaptı.
03.04.2020 22:16 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:16
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile birçok ülke vatandaşlarını tahliye operasyonları gerçekleştiriyor. ABD Bağdat Büyükelçiliği, tarafından yapılan açıklamada 2 Nisan'dan itibaren ülkelerine geri dönmek isteyen ABD vatandaşları için uçuş hazırladıklarını belirtirken, fiyatı 3 bin 500 dolar civarında olacak ekstra uçuşların da bulunacağını duyurdu.
Irak Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede 820 korona virüs vakası bulunurken, 54 kişi öldü ve 226 kişi iyileşerek taburcu oldu. - ERBİL
Kaynak: İHA
Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Bağdat, Irak, Güncel