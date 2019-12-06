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ABD'den Iraklı 4 yetkiliye yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, aralarında İran yanlısı Şii Haşdi Şabi milisi komutanları olmak üzere 4 Iraklı yetkili hakkında yaptırım kararı aldı.

06.12.2019 22:00 | Son Güncelleme: 06.12.2019 22:00ABD'den Iraklı 4 yetkiliye yaptırım kararı
ABD Hazine Bakanlığı, aralarında yanlısı Şii Haşdi Şabi milisi komutanları olmak üzere 4 Iraklı yetkili hakkında yaptırım kararı aldı.
ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft bugün yaptığı açıklamada yolsuzluk ve insan hakları ihlalleri gerekçesiyle aralarında İran yanlısı Şii Haşdi Şabi milisi komutanları olmak üzere 4 Iraklı yetkili hakkında yaptırım kararı aldığını duyurdu. Yaptırımlar, Asaib Ehli'l Hak Örgütü lideri Kays el-Hazali, kardeşi Leys el-Hazali ve Haşdi Şabi Emniyet Müdürü Ebu Zeynep lakabıyla tanılan Hüseyin Falih'i kapsadığı belirtildi.
Öte yandan Dışişleri Bakanlığının Yakın Doğu İşleri Müsteşar Yardımcısı David Schenker, ülkesinin Irak'ta yeni hükümet oluşturulmasında İran'ın müdahalesini reddettiğini belirterek "ABD, haklının çıkarına öncelik veren herhangi bir Iraklı yetkiliyle işbirliği yapmaya hazırdır" şeklinde konuştu. İran'ın müdahalesinin Irak'ın egemenliğini açık bir ihlal olarak nitelendiren Schenker, İran'a bağlı bazı kişilerin Irak'ın siyasetini çizme konusuna müdahale ettiğini belirterek, İran yanlısı bazı milisleri ülkesinin Irak'taki üslerine saldırı düzenlemekle suçladı.
(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, İran, Güncel

Kaynak: İHA

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