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ABD'den İran'a destek veren Türkiye'nin de yer aldığı 13 ülkeye yaptırım kararı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo; Çin, Irak, Rusya ve Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 13 ülke vatandaşı ve firmasına İran'ın füze gelişim programına destek olduğu için yaptırım kararı alındığını açıkladı.

25.02.2020 23:35 | Son Güncelleme: 26.02.2020 00:37

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bazı ülkelerin kişi ve firmalarına ABD tarafından yaptırım kararı alındığını açıkladı.

13 ÜLKEYE YAPTIRIM BAŞLADI

Yaptırımın gerekçesi olarak 'ın füze geliştirme programına doğrudan katkı sağlanmasını gösteren Pompeo, "Amerika Birleşik Devletleri tarafından Çin, Rusya, Türkiye ve Irak gibi 13 ülkenin vatandaşı ve firmaları Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na (NPT) karşı İran'ın füze gelişim programına destek olduğu gerekçesiyle yaptırım kararı uygulanmaya başlandı" dedi.

ABD GİRİŞ VE TİCARET YASAĞI

Pompeo, söz konusu kişi ve firmalara yaptırım kararları doğrultusunda ABD'ye giriş yasağı ve ticaret yasağı uygulanacağını kaydetti.

ABD'den İran'a destek veren Türkiye'nin de yer aldığı 13 ülkeye yaptırım kararı

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Mike Pompeo, İran, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA


Ekonomi

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