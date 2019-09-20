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ABD'den İran'a üst düzey yaptırım

ABD Başkanı Donald Trump, İran Merkez Bankası'na yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.

20.09.2019 18:43ABD'den İran'a üst düzey yaptırım
ABD Başkanı Donald Trump, İran Merkez Bankası'na yaptırım kararı aldıklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Başkanlık Ofisi Beyaz Saray'da Avustralya Başbakanı Scott Morrison ile bir araya geldi. Görüşmede İran konusunda açıklamalarda bulunan Trump, Aramco krizi sebebi ile İran Merkez Bankası'na yaptırım uygulama kararı aldıklarını belirterek, "Bunlar şu ana kadar uygulanmış en büyük yaptırımlar" ifadelerini kullandı.

İran'ı dünya üzerinde terör gruplarına en çok destek veren ülke olmakla itham eden Trump, İran'ın ekonomik olarak çok kötü durumda olduğunu söyledi.

Görüşmede hazır bulunan ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yaptırımların oldukça ağır olduğunu doğrulayarak, "İran'a yönelik olan tüm para fonlarını kestik" dedi. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Donald Trump, İran, Politika

Kaynak: İHA

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