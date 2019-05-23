ABD'den İran'la Gerilimi Artıracak Açıklama: Ortadoğu'ya Daha Fazla Asker Gönderebiliriz

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Vietnam Dışişleri Bakan Yardımcısı Pham Binh Minh ile görüşmesi öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Shanahan, Ortadoğu'da bulunan ABD güçlerine yönelik korumayı artırmak için bölgeye daha fazla asker göndermeyi düşündüklerini açıkladı.

Shanahan, yaptığı açıklamada, ABD'nin bölgeye yaklaşık 10 bin asker göndermeyi planladığı yönündeki haberleri yalanladı. Diğer yandan Patrick Shanahan, "Ortadoğu'daki ABD güçlerine dönük korumayı artıracak şeyleri gözden geçiriyoruz" diye konuştu.

ABD'nin bölgeye yığınak yaparak İran'ı provoke ettiği suçlamasıyla ilgili soru üzerine de Shanahan, şu ifadeleri kullandı:

"BU SAVAŞLA İLİŞKİLİ DEĞİL"

"İran'ın yanlış hesap yapmasından kaçınmak istiyoruz. Bunların haklı yorumlar olduğunu düşünüyorum. İşimiz caydırıcılıktır. Bu, savaşla ilişkili değil. Orta Doğu'da görevlerimiz var. Serbest dolaşımı sağlamak, Suriye ve Irak'ta terörle mücadele, El Kaide'nin Yemen'de yenilmesi ve daha sonra da Ürdün ve İsrail'in korunması gibi."

Geçtiğimiz gün ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Beyaz Saray'a önce beş sonrasında da beş olmak üzere toplamda 10 bin asker gönderme talebinde bulunduğu öne sürülmüştü.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Trump yönetimi, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan 8 Mayıs 2018'de çekildiğini açıklamıştı.

Sonrasında Tahran yönetiminin petrol ihracatını hedef alan yaptırımları uygulamaya koyan ABD, nisan ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nu "yabancı terör örgütleri" listesine almıştı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de ABD'nin yaptırımlarına karşılık 8 Mayıs'ta ülkesinin nükleer faaliyetlerinin bir kısmını yeniden uygulamaya başladığını ve anlaşmanın taraflarına İran'ın çıkarlarını koruyacak önlemler alması için 60 gün süre verdiklerini duyurmuştu.

ABD, kısa bir süre önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile 4 nükleer kapasiteli B-52 bombardıman uçaklarından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne göndermişti.