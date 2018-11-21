ABD'den "İran-Rusya-Suriye Petrol Ağına" Yaptırım

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:14



21 Kasım 2018 Çarşamba 11:14

–ABD yönetimi Esad rejimi, Hizbullah ve Hamas'a materyal ve finansal destek sağladığını iddia ettiği Rus devletine ait bir şirketin ve İranlı yetkililerin de aralarında bulunduğu beş kişi ve dört kuruluşa yaptırım uygulayacağını belirtti.ABD Hazine Bakanlığının açıklamasına göre, terör finansmanı yaptığı gerekçesiyle İran, Rusya ve Suriye'de faaliyet gösteren dokuz kişi ve dört şirketten oluşan gayrimeşru petrol ağının yaptırım listesine alındığı belirtildi. Açıklamada aynı zamanda, Esed rejiminin, yaptırım listesinde yer alan Rus şirketlerle birlikte çalışan Tahran rejiminden aldığı petrol karşılığında İran Devrim Muhafızları, Hizbullah ve Hamas'a milyonlarca dolar transfer ettiği iddia edildi.Bunun sonucunda, söz konusu petrol ağında kilit yol oynadığı düşünülen Suriye vatandaşı Muhammed Amer Alchwiki ve Rusya merkezli şirketi Global Vision Group yaptırım listesine eklendi. Buna ek olarak, Alchwiki ve şirketinin para transferlerinden sorumlu olduğu gerekçesiyle İran Merkez Bankası'nın Uluslararası Departmanı Direktörü Rasul Sajjad ve Yardıımcısı Hossein Yaghoobi'ye yaptırım uygulanacağı belirtildi.Global Vision Group'un, Rusya Enerji Bakanlığına bağlı Promsyrioimport adlı şirketle yapılan iş birliği sonucunda, İran petrolünü Suriye'ye sattığı öne sürülen açıklamada, Mir Business Bank ve Tadbir Kish Medical and Pharmaceutical Company isimli firmaların da gayri meşru para transferleri için paravan olarak kullanıldığı iddiasına yer verildi.Adı geçen şirket ve kişilere ek olarak, Promsyrioimport'un Direktör Yardımcısı Andrey Dogaev ve son olarak Hizbullah adına faaliyet gösterdiği düşünülen Muhammed Qasim al-Bazzal da ABD'nin yaptırım listesine eklendiği belirtildi.Yaptırım kararı çerçevesinde, bu kişi ve şirketlerin ABD'deki olası mal varlıkları dondurulurken, Amerikalılarla ticari ilişki kurmaları da yasaklandı. - Moskova