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ABD'den İtalya ve Moğalistan'a gidecek vatandaşlarına "koronavirüs" uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü İtalya'ya seyahat ederken "dikkatli olmaları" uyarısında bulundu.

26.02.2020 22:24 | Son Güncelleme: 26.02.2020 22:24ABD'den İtalya ve Moğalistan'a gidecek vatandaşlarına
ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görüldüğü 'ya seyahat ederken "dikkatli olmaları" uyarısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İtalya'nın, seyahat edilirken "tedbir alınması gereken" yerler kategorisine alındığı duyuruldu.
Halihazırda İtalya'ya bileti olanların, "şimdilik" seyahatlerini iptal etmesine gerek duyulmadığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerden, "kalabalıktan uzak durmaları, yetkililerden gelen talimatlara uymaları ve haberleri yakından takip etmeleri" istendi.
Bakanlıktan Moğolistan'a ilişkin yapılan açıklamada ise salgının bu ülkeye de sıçradığı belirtilerek, "seyahatinizi gözden geçirin" çağrısında bulunuldu.

Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Güncel

Kaynak: AA

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