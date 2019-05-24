ABD'den Julian Assange'a 17 yeni suçlama

ABD Adalet Bakanlığı, İngiltere'de tutuklu bulunan Wikileaks kurucusu Julian Assange'a 17 yeni suçlama yöneltti.

Bu suçlamalar arasında gizli kaynakların isimlerini edinmek ve yayımlamak da buluyor.

Assange'a geçen ay da eski istihbarat analisti Chelsea Manning'le birlikte Savunma Bakanlığı ağına girmek için plan yapma suçlaması yöneltilmişti.

Julian Assange, İngiltere'de kefalet şartlarını ihlal etmekten tutuklu bulunuyor.

47 yaşındaki Avustralya vatandaşı geçen ay Ekvador Büyükelçiliği'nden çıkartılarak cezaevine gönderilmişti.

2012'de İsveç'te kendisine yöneltilen cinsel taciz suçlamaları nedeniyle Ekvador Büyükelçiliği'ne sığınan Assange ise suçlamaları reddediyor.

Yeni suçlamalar arasında Orta Doğu ve Çin'deki gizli kaynakları tehlikeye atmak da yer alıyor.

Wikileaks ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu suçlamaları "çılgınlık" diye niteledi.

Assange'a belgeleri veren Chelsea Manning 2013 yılında suçlu bulunarak 35 yıl ceza almış, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından cezasının indirilmesi üzerine serbest bırakılmıştı.

Manning, Wikileaks'i soruşturan jüriye ifade vermeyi reddettiği için tekrar tutuklanmıştı.

Wikileaks sızıntısı ABD tarihindeki en büyük sızıntılardan biri olmuştu.

Hakkındaki taciz suçlamalarını tekrardan açan İsveç, Assange'ın kendilerine iade edilmesini talep ediyor.