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ABD'den, Kasım Süleymani'nin halefine tehdit

ABD'nin İran Özel Temsilcisi Brian Hook, Kasım Süleymani'nin yerine, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanlığına atanan Tuğgeneral İsmail Kaani'yi tehdit etti.

23.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:22ABD'den, Kasım Süleymani'nin halefine tehdit
ABD'nin Özel Temsilcisi Brian Hook, Kasım Süleymani'nin yerine, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanlığına atanan Tuğgeneral İsmail Kaani'yi tehdit etti.
Suudi Arabistan'ın Şarkul Avsat gazetesine konuşan Hook, Süleymani'nin ABD'nin Bağdat Havalimanına düzenlediği saldırıda öldürülmesini, "İran rejimi için doldurulamayacak bir boşluk oluşturuldu." şeklinde yorumladı.
Süleymani'nin yerine atanan Kaani'yi de tehdit eden Hook, "Eğer İsmail Kaani de Amerikalıları öldürme yolunu izlerse aynı sonla karşılaşacak." dedi.
Hook, "Bölgedeki Amerikalılara veya ABD çıkarlarına yönelik saldırılardan İran rejimini ve vekil güçlerini sorumlu tutacağız." ifadelerini kullandı.
İran'daki hükümet karşıtı protestoların sorulması üzerine Hook, göstericileri "kahraman" olarak niteleyerek, ABD'nin onlara desteğinin süreceğini belirtti.
ABD'nin 3 Ocak'ta Bağdat Havalimanı'nda İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından, İran 8 Ocak'ta Irak'ta ABD kuvvetlerinin konuşlandırıldığı Ayn el-Esed ve Erbil üslerine füze saldırısı düzenlemiş ve iki ülke arasındaki gerginlik yükselmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, Kasım Süleymani, İran, Güncel

Kaynak: AA

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