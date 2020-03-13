ABD'den korona itirafı
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Robert Redfield, daha önce gripten ölenlerin bazılarının korona virüsünden öldüğünün tespit edildiğini açıkladı.
13.03.2020 15:13 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:13
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Robert Redfield, daha önce gripten ölenlerin bazılarının korona virüsünden öldüğünün tespit edildiğini açıkladı.
ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Robert Redfield, ABD Kongre Üyesi Harley Rouda'nın sorduğu bir soruya verdiği cevapta daha önce grip nedeniyle ölen kişilerde korona virüsü tespit edildiğini belirtti. Kongre Üyesi Harley Rouda'nın, "Yani ABD'de ilk bakışta gripten öldü dediğimiz insanlar var ancak gerçek şu ki bu vak'alar korona virüsü olabilir mi?" sorusuna Redfield, "ABD'de bugüne kadar bazı vak'alarda bu şekilde teşhis konuldu" yanıtını verdi.
Çin: "ABD bize bir açıklama borçlu"
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian Zhao, Twitter hesabından CDC Direktörü Redfield'in açıklamalarını paylaşarak ABD ordusunu korona virüsü Wuhan şehrine getirmekle suçladı. Zhao yaptığı açıklamada, "Korona virüsü Wuhan'a getiren ABD ordusu olabilir. ABD şeffaf olmalı. Verilerinizi halkla paylaşın. ABD bize bir açıklama borçlu" ifadelerini kullandı.
Redfield'ın söz konusu açıklamasıyla ABD'nin aslında suçunu itiraf ettiğini iddia eden Zhao, korona virüslü ilk hastanın aslında Wuhan'da değil, ABD'de çıktığını ima etti. Zhao, ABD'nin virüse ilk olarak ne zaman rastlandığını açıklamak zorunda olduğunu ifade ederek ABD'nin korona virüsü bulaşan hasta sayısını ve salgın süresince hangi hastanelerin kullanıldığını sordu. - WASHINGTON
ABD'de Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Robert Redfield, ABD Kongre Üyesi Harley Rouda'nın sorduğu bir soruya verdiği cevapta daha önce grip nedeniyle ölen kişilerde korona virüsü tespit edildiğini belirtti. Kongre Üyesi Harley Rouda'nın, "Yani ABD'de ilk bakışta gripten öldü dediğimiz insanlar var ancak gerçek şu ki bu vak'alar korona virüsü olabilir mi?" sorusuna Redfield, "ABD'de bugüne kadar bazı vak'alarda bu şekilde teşhis konuldu" yanıtını verdi.
Çin: "ABD bize bir açıklama borçlu"
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lijian Zhao, Twitter hesabından CDC Direktörü Redfield'in açıklamalarını paylaşarak ABD ordusunu korona virüsü Wuhan şehrine getirmekle suçladı. Zhao yaptığı açıklamada, "Korona virüsü Wuhan'a getiren ABD ordusu olabilir. ABD şeffaf olmalı. Verilerinizi halkla paylaşın. ABD bize bir açıklama borçlu" ifadelerini kullandı.
Redfield'ın söz konusu açıklamasıyla ABD'nin aslında suçunu itiraf ettiğini iddia eden Zhao, korona virüslü ilk hastanın aslında Wuhan'da değil, ABD'de çıktığını ima etti. Zhao, ABD'nin virüse ilk olarak ne zaman rastlandığını açıklamak zorunda olduğunu ifade ederek ABD'nin korona virüsü bulaşan hasta sayısını ve salgın süresince hangi hastanelerin kullanıldığını sordu. - WASHINGTON
Kaynak: İHA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Wuhan, Politika
Manşet
Haberler
Haberler
Bitkisel yöntem kullanan Pentagon destekli firma, koronavirüs aşısını bulduğunu duyurdu
Haberler
Hijyen kurallarını hiçe sayarak üretim yapan tatlıcı, denetime gelen zabıtayı görünce dükkanı bırakıp kaçtı
Haberler
New York Times gazetesi koronavirüs haberinde kullandığı için tepki çeken Türkiye fotoğraflarını kaldırdı
Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Haberler
Araç sahiplerine koronavirüs uyarısı: 15 günde bir antibakteriyel iç temizlik yaptırılması gerekiyor
Haberler
Koronavirüsten dolayı eşiyle boşalan mağazalara giden Quaresma, 300 bin TL'lik alışveriş yaptı
Haberler
Çin'den ümitlendiren açıklama: Koronavirüsün aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde deneniyor