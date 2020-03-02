ABD'den koronavirüs açıklaması: Askeri laboratuvarlarda aşı geliştirme çalışması yapılıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve başlarda kaynağı bilinmediğinden "gizemli hastalık" olarak anılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şu ana kadar 60'dan fazla ülkeye yayıldı ve 3 binin üzerinde insanın ölümüne neden oldu. Sadece Çin'de değil bütün dünyada büyük panik yaratan ölümcül virüsle ilgili ABD'den yeni bir açıklama geldi.

"AŞI GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI YAPILIYOR"

ABD, askeri laboratuvarlarda ölümcül koronavirüsü için aşı geliştirme çalışmaları yapıldığını duyurdu. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley yaptığı açıklamada, "Araştırma laboratuvarlarımız hararetli bir şekilde aşı geliştirmek için çalışıyor. Gelişmelerin nasıl gittiğini önümüzdeki aylarda göreceğiz" dedi.

3 ÜLKEYE DAHA SIÇRADI

Öte yandan, dünyada büyük panik yaratan yeni tip koronavirüs 3 ülkeye daha sıçradı. Senegal, Suudi Arabistan ve Tunus'ta ilk koronavirüs vakaları tespit edildi.

NE OLMUŞTU?

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 89 bini geçti. Kovid-19 salgınında toplam 3 bin 44 kişi hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

"Güney Kore 4 bin 212, İtalya 1694, İran 978, Japonya 961, Fransa 130, Almanya 129, Singapur 106, ABD 80, İspanya 74, Bahreyn 47, Kuveyt 46, Tayland 43, İngiltere 35, Malezya 29, Avustralya 29, Kanada 24, İsveç 22, Birleşik Arap Emirlikleri 21, Irak 19, Norveç 19, İsviçre 18, Vietnam 16, Avusturya 14, Lübnan 10, Hollanda 10, İsrail 10, Yunanistan 7, Hırvatistan 7, Umman 6, Ekvador 6, Finlandiya 6, Rusya 5, Pakistan 4, Meksika 4, Hindistan 3, Filipinler 3, Romanya 3, Gürcistan 3, Danimarka 3, Çekya 3, Katar 3, Brezilya 2, Belarus 2, Belçika 2, Endonezya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Mısır 1, Afganistan 1, Azerbaycan 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Yeni Zelanda 1, Nijerya 1, Litvanya 1, Monako 1, San Marino 1, İrlanda 1, İzlanda 1, Dominik Cumhuriyeti 1, Ermenistan 1. Ürdün 1, Suudi Arabistan 1, Tunus 1, Senegal 1."