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ABD'den koronavirüs önlemi: Trump Avrupa'dan seyahatleri 30 gün askıya alıyor

Trump Avrupa'dan ABD'ye seyahatleri cumadan itibaren 30 gün askıya alacaklarını duyurdu

12.03.2020 08:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 08:45
ABD'den koronavirüs önlemi: Trump Avrupa'dan seyahatleri 30 gün askıya alıyor
ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa 'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını, İngiltere 'nin bundan muaf tutulduğunu açıkladı.

Trump, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin aldığı önlemler konusunda, Oval Ofis'ten yapılan yayınla ulusa seslendi.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İngiltere, Avrupa, Dünya

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