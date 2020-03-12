ABD'den koronavirüs önlemi: Trump Avrupa'dan seyahatleri 30 gün askıya alıyor
Trump Avrupa'dan ABD'ye seyahatleri cumadan itibaren 30 gün askıya alacaklarını duyurdu
12.03.2020 08:45 | Son Güncelleme: 12.03.2020 08:45
ABD Başkanı Donald Trump, cuma gecesinden itibaren Avrupa 'dan gelen tüm seyahatleri 30 gün boyunca askıya aldıklarını, İngiltere 'nin bundan muaf tutulduğunu açıkladı.
Trump, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin aldığı önlemler konusunda, Oval Ofis'ten yapılan yayınla ulusa seslendi.
Trump, ABD'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin aldığı önlemler konusunda, Oval Ofis'ten yapılan yayınla ulusa seslendi.
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Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İngiltere, Avrupa, Dünya
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