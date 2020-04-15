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ABD'den Koronavirüs'ün Laboratuvarda Üretildiği İddialarına Yanıt

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını hakkında pek çok komplo teorisi bulunuyor.

15.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:53
ABD'den Koronavirüs'ün Laboratuvarda Üretildiği İddialarına Yanıt
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını hakkında pek çok komplo teorisi bulunuyor. Bu komplo teorilerinden bir tanesi de koronavirüs'ün Çin'in Vuhan kentinde yer alan bir laboratuvarda üretildiği iddiasıdır.

Washington Post gazetesinde yer alan habere göre Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığında iki yıl önce Çin'in Vuhan kentindeki laboratuvarda yeterli önlem alınmadığı ve bu nedenden dolayı ortaya çıkabilecek bir virüsün salgına sebep olacağı bilgisi bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nden koronavirüs'ün bir laboratuvar ortamında üretildiği iddialarına yanıt geldi. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Alexander Milley, koronavirüs'ün laboratuvar ortamında üretildiği iddialarının inandırıcı olmadığını ifade etti.

"Bu İddialar İnandırıcı Değil"

Orgeneral Milley, Savunma Bakanı Mark Esper ile birlikte ortak bir basın toplantısı düzenledi. Milley, koronavirüs'ün laboratuvar ortamında üretildiği iddialarına yanıt olarak şu ifadeleri kullandı:

"Medyada, blog sitelerinde çok sayıda dedikodu ve spekülasyon var. Bu iddialarla ilgilendiğimiz size şaşırtıcı gelmemeli ve istihbarat bu iddiaları ciddi bir şekilde inceledi. Şu aşamada, bu iddialar inandırıcı değil. Doğal olduğunu gösteren önemli ölçüde kanıt var. Ama yine de bundan tam emin olamayız."

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Wuhan, Teknoloji
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