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ABD'den Kovid-19 nedeniyle Çin ve İran'a "sert" eleştiri

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin ve İran'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yaklaşımlarını sert dille eleştirdi.

25.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:40
ABD'den Kovid-19 nedeniyle Çin ve İran'a
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Çin ve İran 'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yaklaşımlarını sert dille eleştirdi.
Newsweek'in haberine göre, Pompeo, Tony Perkins'in ev sahipliğinde katıldığı bir radyo programında, Çinli ve İranlı yetkilileri; Kovid-19 salgınının ciddiyetini saklamaya çalışarak ve sorumluluklarından kaçarak hayatları riske atmakla suçladı.
Pompeo, Çin ve İran'da halkların, şeffaflık ve iyi yönetim eksikliğinden zarar gördüğünü savunarak, "Bu ülkelerdeki insanların eninde sonunda bundan liderlerini sorumlu tutacağı kanısındayım." değerlendirmesini yaptı.
Rusya, Çin ve İran tarafından bu konuda bir dezenformasyon kampanyası yürütüldüğüne işaret eden Pompeo, "Virüsün, ABD ordusundan geldiğini, belki de İtalya'da ortaya çıktığını söylüyorlar. Tüm bunlar sorumluluktan kaçmak için." diye konuştu.
Pompeo, Çin'in süregelen "örtbasının", daha fazla vakanın önüne geçilmesi ya da böyle bir şeyin tekrar yaşanmaması için gereken bilgiden dünyayı mahrum bıraktığını kaydetti.
Çin, ABD'ye "salgını siyasallaştırmama" çağrısında bulunmuştu
ABD'nin, Çin ve İran'la halihazırda gergin ilişkileri, Kovid-19 salgını nedeniyle iyice bozulurken; ABD Başkanı Donald Trump ve Amerikalı yetkililerin, hastalığı "Çin virüsü" veya "Vuhan virüsü" olarak nitelendirmesi Çin tarafından tepkiyle karşılanmıştı.
ABD Kongresine de, "Vuhan'da ortaya çıkan salgının Çin yönetimince saklandığı" iddiasının soruşturulması talebini içeren bir tasarı sunulmuştu.
Çin, ABD'ye Kovid-19'la mücadele ederken; diğer ülkeleri suçlamama ve "salgını siyasallaştırmama" çağrısında bulunmuştu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, salgınla ilgili ABD'yi "diğerlerinin itibarını sarsmak ve sorumluluklarından kaçmak için günah keçisi bulmaya çalışmakla" suçlamıştı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami de salgınının ABD'nin biyolojik saldırısı olabileceğini söylemişti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, İran, Güncel

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