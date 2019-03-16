ABD'den Kriz Çıkaracak Hamle! Rusya ve Çin'e Nükleer Gözdağı

ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri Komutanlığı (INDOPACOM), nükleer bomba taşıyan B-52H tipi uçağın Güney Çin Denizi'nde rutin tatbikat uçuşu gerçekleştirdiğini duyurdu. Öte yandan Rus basınındaki iddialara göre başka bir B-52H de Rusya sınırlarına yaklaştı. ABD, Çin ve Rusya'ya karşı Kuzey Kutbu'ndaki buzullara yönelik yeni savunma stratejisi hazırladığını da duyurmuştu.

ÇİN DENİZİNDE NÜKLEER BOMBAYLA UÇUŞ

INDOPACOM'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerine bağlı Guam Adası'nda konuşlu, nükleer bomba taşıyan B-52H tipi uçağın Güney Çin Denizi'nde rutin tatbikat uçuşu yaptığını bildirdi.

Açıklamada, "ABD uçakları, müttefiklerimize destek vermek, açık ve serbest bir Hint-Pasifik için düzenli olarak Güney Çin Denizi'nde faaliyet gösteriyor." ifadesi yer aldı.

RUSYA SINIRINA DA YAKLAŞTI İDDİASI

Öte yandan Rus basınındaki iddialara göre ABD Hava Kuvvetleri'ne ait Boeing B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçağı, Baltık bölgesinde Rusya sınırlarına yaklaştı.

Geçen hafta da yine ABD'ye ait bir B-52 bombardıman uçağı Japonya Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları ile aynı bölgede tatbikat yapmıştı.

ABD, Çin'in petrol kaynakları bakımından zengin Spartly ve Parcel adaları dahil Doğu ve Güney Çin Denizi'ndeki birçok ada üzerinde egemenlik iddia etmesine karşı çıkıyor.

Çin ise ABD'nin bu bölgelerde nükleer bombardıman uçakları ve savaş gemileri ile faaliyet göstermesini provokasyon olarak niteliyor.