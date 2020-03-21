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ABD'den Libya Başbakanı Serrac'ın çatışmaların durdurulması kararına destek

ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için ülkedeki çatışmaların durdurulması kararına desteğini memnuniyetle karşıladı.

21.03.2020 21:48 | Son Güncelleme: 21.03.2020 21:48
ABD'den Libya Başbakanı Serrac'ın çatışmaların durdurulması kararına destek
ABD yönetimi, Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele için ülkedeki çatışmaların durdurulması kararına desteğini memnuniyetle karşıladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, yaptığı yazılı açıklamada, "(Libya UMH Başbakanı Feyyaz es-Serrac) Serrac'ın, yerel hükümetlerin Kovid-19'un yol açtığı zorluklarla mücadele için bir araya gelmesini sağlamak amacıyla çatışmaların durdurulmasına destek kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.
Ortagus, Libya'daki liderlerin halkın sağlığına öncelik vermesi gerektiğini vurgulayarak, "Şimdi Halife Hafter de dahil, Libya'daki tüm aktörler için askeri operasyonları durdurma, zehirleyici dış güç müdahalelerini reddetme ve sağlık yetkililerine bu küresel pandemi ile mücadele imkanı sağlama zamanıdır." çağrısında bulundu.
ABD'nin her zaman Libya'daki gerginliğin artması ve dış güçlerin buraya transfer edilmesine karşı çıktığına işaret eden Ortagus, ülkedeki taraflar arasında diyalog çağrısı yaptı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler, Libya, Güncel

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