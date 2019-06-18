18.06.2019 12:18
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ABD'den "Mursi" açıklaması: Raporların farkındayız ve durumu izliyoruz

Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkemede hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, "Raporların farkındayız ve durumu izliyoruz" dedi.

Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, yargılandığı casusluk davası kapsamında yapılan duruşmada yere yığıldıktan kısa süre sonra hayatını kaybetti. Mısır devlet televizyonu, Mursi'nin ölüm nedenini kalp krizi olarak açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, konuya ilişkin açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, bakanlıkta düzenlenen günlük basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mursi'nin mahkemede vefatına ilişkin yorumu sorulan Ortagus, haberleri duyduğunu söylemekle yetindi.

"DURUMU İZLİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı ise AA muhabirinin konuya ilişkin sorusuna yazılı açıklama göndererek yanıt verdi. Açıklamada, "Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefat ettiğine dair geçen raporların farkındayız ve durumu izliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Muhammed Mursi

NE OLMUŞTU?

Mısır'da Temmuz 2013'te askeri darbeyle görevden uzaklaştırılan ve bugün kamuoyunda "Hamas adına casusluk" olarak bilinen dava için hakim karşısına çıkarılan 67 yaşındaki Mursi, mahkeme salonunda vefat etmişti.

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011 yılındaki halk devriminin ardından, 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu. Mursi, 3 Temmuz 2013'te dönemin Savunma Bakanı ve ardından Cumhurbaşkanı olan Abdulfettah es-Sisi tarafından gerçekleştirilen askeri darbeyle görevinden uzaklaştırılmıştı.

ABD'den Mursi açıklaması: Raporların farkındayız ve durumu izliyoruz

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