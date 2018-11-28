ABD'den Nikaragua Devlet Başkanı Yardımcısına Yaptırım

ABD
, yolsuzluk ve insan hakları ihlalleriyle suçlanan Nikaragua
Devlet Başkanı Yardımcısı ve Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın eşi Rosario Murillo'ya yaptırım uyguladı.
BBC'nin haberine göre ABD Hazine Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump
tarafından imzalanan yeni bir kararnameyle Murillo ile Devlet Başkanlığı Ulusal Güvenlik Danışmanı danışmanı Nestor Moncada Lau'ya yaptırım kararı aldı.
Murillo'nun "yargısız infaz, işkence ve adam kaçırma olaylarına karıştığı iddia edilen bir gençlik örgütü üzerinde nüfuzu olduğu" ileri sürülürken, Lau "nisan ayında patlak veren hükümet karşıtı protestolarda, protestoculara müdahale etmesi yönünde silahlı gruplara ödeme yaparak emir vermekle" suçlanıyor.
Yaptırım kararının, "Nikaragua hükümetindeki yolsuzluk, protestolara yönelik ciddi tepki ile demokratik kurumların ve hukukun üstünlüğünün baltalanması iddialarına cevaben alındığı" belirtildi.
Yaptırımlar, ABD'li bireylerin, bankaların ve diğer tüzel kişilerin, Lau ve Murillo ile işlemler yürütmesini yasaklıyor ve ABD Hazine Bakanlığının bu kişilerin mülkiyet ve kazanç elde etmesini engellenmesine olanak tanıyor.
Uluslararası Af Örgütünün geçen ay açıkladığı raporda, nisan ayında başlayan, 400'den fazla kişinin öldüğü hükümet karşıtı protestolarda, güvenlik güçlerinin protestoları püskürtmek için ağır silahlar kullandığı iddiasında bulunulmuştu.
Nikaragua,Amerika Birleşik Devletleri
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:19