ABD'den Peş Peşe S-400 Açıklamaları

Kaynak: İHA

ABD ile Türkiye arasında S-400 görüşmeleri devam ederken ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino ve ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.ABD ile Türkiye arasında, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma füze sistemleri üzerine görüşmeler devam ederken ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino ve ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.ABD'nin konuya ilişkin rahatsızlığını dile getiren Palladino basına yaptığı açıklamada, "Türkiye'yi S-400 edinmesinin F-35 programına katılımının yeniden değerlendirilmesi ile sonuçlanabileceği ve gelecekte Türkiye'ye yapılacak potansiyel silah transferlerinde risk oluşturabileceği konusunda açıkça uyarmıştık" dedi.Türkiye'nin S-400'ler konusunda ısrar etmesi halinde ABD'nin Ankara'ya F-35 savaş uçaklarının satışının durdurması gerektiğini söyleyen Scaparrotti ise, "Benim en iyi askeri tavsiyem bizim Rusya'ya ait bir sistem ile çalışan bir müttefik ile, F-35'leri kullanarak yaptığımız uçuşları ya da çalışmaları sonlandırmamız" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON