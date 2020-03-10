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ABD'den, petrol fiyatları için 'manipülasyon' iddiası

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından ABD, petrol fiyatlarının manipüle edildiğini iddia etti.

10.03.2020 10:37 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:37
ABD'den, petrol fiyatları için 'manipülasyon' iddiası
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından ABD, petrol fiyatlarının manipüle edildiğini iddia etti.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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