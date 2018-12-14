ABD'den Putin'e "Ukraynalı Esirler" Şartı

ABD
Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
, ABD Başkanı Donald Trump
ile Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
arasında "Ukrayna
gemileri ve askerleri serbest bırakılıncaya kadar" toplantı olmayacağını açıkladı.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Moskova
Ukrayna gemilerini ve askerlerini serbest bırakmadığı sürece ABD Başkanı Donald Trump'ın Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yeni bir toplantı yapma niyetinde olmadığını bildirdi. Bolton, "Böyle bir toplantının, gemiler ve askerler serbest bırakılıncaya kadar herhangi öngörülecek bir tarihte gerçekleşeceği umudunu görmüyorum" diye konuştu. Bolton, G20 Zirvesi sırasında Buenos Aires
'te yapılması planlanan toplantıyı askıya alan Trump'ın aynı çizgide bulunduğunu vurguladı. - WASHINGTON
Donald Trump,Vladimir Putin,Amerika Birleşik Devletleri
14 Aralık 2018 Cuma 16:05