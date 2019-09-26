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ABD'den Rusya'ya Suriye yaptırımı

ABD, Suriye'de faaliyetlerini sürdüren Rus ordusuna yardım tedarik eden 1 şirketi, 5 gemiyi ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldı.

26.09.2019 18:55ABD'den Rusya'ya Suriye yaptırımı
ABD, Suriye'de faaliyetlerini sürdüren Rus ordusuna yardım tedarik eden 1 şirketi, 5 gemiyi ve 3 kişiyi yaptırım listesine aldı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Maliye Bakanlığı Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada Rusya Savunma Bakanlığının Suriye'de faaliyetlerini sürdüren askeri birimlerine yakıt tedariki sağlayan 5 gemi, 1 şirket ve 3 kişinin yaptırım listesine alındığı belirtildi. Rus ordusuna petrol tedariki sağlayan şirketin yöneticileri Ivan Okorokov, Karen Stepanyan ve Ilya Loginov listeye alınan isimler oldu. Yaptırım listesine alınan gemiler ise "Yaz, Sig, Sudak, Passat ve OT-2077" olarak belirtildi. Yaptırım listesine alınan Rus şirketi ise uluslararası nakliye şirketi 'JSC Sovfracht' olarak duyuruldu.
(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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