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ABD'den Rusya'ya yeni Skripal yaptırımları: Şirketlerin kredi, finans ve teknik desteği azalıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere'de yaşayan Rus asıllı çifte ajan Sergey Skripal ile kızının zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'ya yaptırım kararı aldı.

03.08.2019 12:21 ABD'den Rusya'ya yeni Skripal yaptırımları: Şirketlerin kredi, finans ve teknik desteği azalıyor
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere'de yaşayan Rus asıllı çifte ajan Sergey Skripal ile kızının zehirlenmesinden sorumlu tuttuğu Rusya'ya yaptırım kararı aldı.

En az bir yıl sürecek yeni yaptırımlar uluslararası finans şirketlerinin Rusya'ya kredi, finans ve teknik yardımlarını uzatmasını yasaklıyor; Amerikan bankalarının Rusya ile iş birliğine sınırlama getiriyor. Karara göre ayrıca Rusya'da kimyasal ve biyolojik silah yapımında kullanılma ihtimali olan ürün ve teknolojilerin ihracatı kısıtlanacak. ABD bankaları, Rusya hükümetine gıda ya da diğer tarımsal ürünlerin satın alınması dışında kredi veremeyecek.
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Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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