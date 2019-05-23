ABD'den S-400 açıklaması: Teslimat tamamlanırsa Türkiye ciddi ve olumsuz sonuçlar ile karşılaşır

S-400 teslimatı tamamlanırsa Türkiye'nin gerçek ve olumsuz sonuçlar ile karşılaşacağının altını çiziyoruz. Buna F-35 endüstriyel program ve tedarikin askıya alınması da dahil. CAATA yasasının 231. maddesine göre yaptırımlar da uygulanabilir