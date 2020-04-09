ABD, Türkiye’ye kapasite fazlası sağlık malzemeleri için takas önerdi

Koronavirüs (Kovid-19) salgınında merkez ülke konumuna gelen Amerika Birleşik Devletleri (ABD) salgınla mücadele kapsamında, Türkiye 'de kapasite fazlası bulunabilecek sağlık malzemelerinin ABD tarafından satın alınabileceği, buna karşılılık da ABD'de halen fazla miktarda bulunan diğer sağlık malzemelerinin takas yapılmasını önerdi.

TİM'DEN İHRACATÇI BİRLİKLERE YAZI GÖNDERİLDİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM), ihracatçı birliklerine gönderilen bir yazıda, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği tarafından Kovid-19 salgınına karşı mücadelede küresel çapta seferberlik yapılmasının istendiği belirtildi.

Yazıda şu görüşlere yer verildi: "Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, TİM'den alınan bir yazıda, ABD Ankara Büyükelçiliği'nin yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin 25 Mart 2020 tarihli ve 2000392 sayılı Diplomatik Nota gönderildi. Notada Kovid-19 salgınına karşı mücadelede küresel çapta seferberliğin sağlanmasını teminen bütün ülkelerin dayanışma ve işbirliğini güçlendirmesinin ve nota eki listedeki sağlık malzemelerinin üretiminde artış kaydedilmesinin teşvik edilmesi gerektiğinin ifade edildiği bildirilmektedir. Salgınla mücadele kapsamında, mümkün olduğu takdirde, ülkemizde kapasite fazlası bulunabilecek söz konusu malzemelerin ABD tarafından satın alınabileceği, buna mukabil, ABD'de halihazırda fazla miktarda bulunan diğer sağlık malzemelerinin de takas yöntemiyle ülkemize tedarik edilebileceği ifade edilmektedir."

TİM, Ticaret Bakanlığı'na iletilmek üzere bölgelerde sağlık malzemesi üreten tedarikçi firmaların iletişim bilgilerini ivedilikle gönderilmesini istedi.

Kaynak: Dunya.com