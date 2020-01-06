ABD, Kenya'da 4 personelinin öldürüldüğü üsse takviye kuvvet gönderdi

ABD Afrika Kuvvetleri Komutanlığı (AFRICOM), El Şebab terör örgütünün saldırısına uğrayan, ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Kenya'daki Manda Körfezi üssüne takviye kuvvet gönderdiğini açıkladı.

TAKVİYE KUVVET MANDA KÖRFEZİ'NE ULAŞTI

AFRICOM'dan yapılan yazılı açıklamada, "Afrika Komutanlığının Doğu Afrika Müdahale Gücü, El Şebab teröristlerince düzenlenen saldırı sırasında hava üssündeki güvenliği takviye etmek üzere Manda Körfezi'ne ulaşmıştır" ifadesine yer verildi.

50 ASKERDEN OLUŞUYOR

Doğu Afrika Müdahale Gücü, AFRICOM bünyesinde Cibuti'de konuşlu Doğu Afrika Boynuzu Müşterek Görev Gücü'nün parçası olarak kıtadaki Amerikan askerleri veya vatandaşlarına yönelik saldırı veya güvenlik risklerine müdahale görevini yürütüyor. Söz konusu müdahale gücü, 50 askerden oluşuyor.

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kenya'daki üsse geçtiğimiz gün yapılan saldırıda, bir Amerikan askeri, iki Savunma Bakanlığı sözleşmeli ve bir Savunma Bakanlığı personelinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

GENERALİN DE ÖLDÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Bazı medya mecralarında, ABD Afrika Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Stephen Townsend'in de öldürüldüğü iddia edilmiş, Townsend yazılı açıklamayla iddiaları yalanlamıştı.