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ABD'den sınır dışı edilen 44 Guatemalıda Kovid-19 tespit edildi

GUATEMALA ABD'den bu hafta sınır dışı edilen 44 Guatemalalıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

17.04.2020 09:28 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:28
ABD'den sınır dışı edilen 44 Guatemalıda Kovid-19 tespit edildi
GUATEMALA ABD'den bu hafta sınır dışı edilen 44 Guatemalalıda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.
Adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, sınır dışı edilen 76 Guatemalalının pazartesi günü başkent Guatemala City'ye geldiğini, Kovid-19 semptomları gösteren 3 kişinin hemen test edildiğini söyledi.
Yetkili, bu 3 kişiden birinin testinin pozitif çıkması üzerine havaalanında karantina altına alınan diğerlerinin de kontrolden geçirildiğini ve 43 kişide daha Kovid-19 görüldüğünü kaydetti.
Guatemala Dışişleri Bakanı Pedro Brolo da dün Associated Press'e yaptığı açıklamada, ABD'den sınır dışı seferlerini geçici süreyle askıya aldıklarını bildirdi. Brolo, kararın nedenine ilişkin ise bilgi vermedi.
ABD'nin, hafta başında sınır dışı ettiği Guatemala vatandaşlarından bazılarında Kovid-19 tespit edilmesinin ardından askıya aldığı uçuşlara, sosyal mesafe tedbirlerine uymadan tekrar başladığı bildirilmişti.
Guatemala Sağlık Bakanı Hugo Monroy, ABD'li yetkililerden sınır dışı edilen göçmenlerin 25 kişiyi geçmeyecek şekilde uçaklara alınmasını istediklerini fakat bu taleplerinin dikkate alınmadığını açıklamıştı.
Monroy, ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Brownsville ve El Paso kentlerinden gelen uçaklarda 3 kişide virüs belirtileri tespit edildiğini ve hemen hastaneye sevk edildiklerini söylemişti.
Guatemala Göç Enstitüsü de ABD'den sınır dışı edilenler arasında refakatsiz çocukların olduğunu duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Associated Press, Güncel
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