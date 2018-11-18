ABD'den Sınır Dışı Edilen Fetö'cü Sağlık Kontrolünden Geçirildi

ABD
'de "çocuk yaştakileri fuhuşa sanal ortamda teşvik etmek" ve "çocuğa cinsel saldırı teşebbüsünden" suçlu bulunarak sınır dışı edilen ve Türkiye
'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Mehmet Salih
Gözegir sağlık kontrolünden geçirildi.
ABD'de yargılandıktan sonra Türkiye'ye gönderilen ve Atatürk Havalimanı
'nda gözaltına alınan Gözegir, Terörle Mücadele ve Şube ekiplerince Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. Göregir, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü
'nün Vatan Caddesi
'ndeki yerleşkesine götürüldü.
Görüntü dökümü:
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-Zanlının sağlık kontrolüne getirilmesinden görüntü
-Zanlının çıkışından görüntü - İstanbul
Türkiye,Amerika Birleşik Devletleri
18 Kasım 2018 Pazar 11:33