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ABD'li senatörlerden skandal yaptırım listesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ismi de var

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı ABD'li yetkilileri rahatsız etti. ABD'de hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat senatörlerin Türkiye'nin Suriye'den çıkmaması halinde geniş çaplı yaptırımlar önerdiği bildirildi. Yaptırım listesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ismi yer alıyor.

10.10.2019 00:23

Türkiye'nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatı Resulayn'daki YPG hedeflerinin vurulmasıyla başladı. Harekatın başlaması dünyada yankı buldu. ABD'de Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ve Demokrat Maryland Senatörü Chris van Hollen, Türkiye'ye yönelik yaptırımlar konusunda anlaştıklarını açıkladı. Yaptırım listesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ismi yer alıyor.

TRUMP, TÜRKİYE'Yİ TEHDİT ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamada bulundu. Trump, Türkiye'nin Suriye'deki Kürt nüfusu ortadan kaldırması halinde Türkiye'nin ekonomisini "mahvedeceğini" söyledi. Trump ayrıca "Türkiye olmasaydı milyonlarca Suriyeli dünyaya yayılacaktı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'nin ABD ile Güvenli Bölge konusunda anlaşamamasının ardından Suriye'ye düzenlenmesi beklenen ve günlerdir konuşulan harekat bugün saat 16.00'da başladı. Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı adı verilen harekatın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatıldığını duyurdu. Harekat kapsamında PKK/YPG hedefi jetlerle vuruldu. Havadan giren Türk ordusu saat 18.00 itibariyle sınırın 25 kilometre kadar içerisine girmeyi başardı. Saat 22:30 sularında da kara operasyonu başlatıldı.

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