ABD'den Somali'de Hava Saldırısı

ADDİS ABD
, Somali
'nin Aşağı Şabel bölgesinde düzenlediği hava saldırısında, 3 Eş Şebab mensubunun öldürüldüğünü bildirdi.
ABD Afrika
Komutanlığından (AFRICOM) yapılan açıklamada, Aşağı Şabel'in Awdheegle kasabasında, dün terör unsurlarına yönelik hava saldırısı gerçekleştirildiği ifade edildi.
Saldırıda, 3 Eş Şebab mensubunun öldürüldüğü kaydedilen açıklamada, ayrıca bu saldırıda sivillerin zarar gördüğüne ilişkin çıkan haberlerin farkında olunduğu ve olaya ilişkin tüm bilgilerin değerlendirileceği belirtildi.
Somali, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
Kaynak: AA