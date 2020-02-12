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ABD'den sözde Orta Doğu barış planı "değişikliklere açık" mesajı

BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Trump yönetiminin barış planının müzakereler için bir "başlangıç noktası ve değişikliklere açık" olduğunu söyledi.

12.02.2020 01:26 | Son Güncelleme: 12.02.2020 01:26ABD'den sözde Orta Doğu barış planı
BİRLEŞMİŞ ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, Trump yönetiminin barış planının müzakereler için bir "başlangıç noktası ve değişikliklere açık" olduğunu söyledi.
İsrail- sorununun çözümü için Trump yönetiminin açıkladığı sözde barış planının ele alındığı BM Güvenlik Konseyi oturumunda konuşan Craft, ABD'nin teklifini savundu.
Bu teklifin Filistinliler için "harika" ve "gerçekçi ve uygulanabilir" bir plan olduğunu iddia eden Craft, "Bu plan 'işine gelirse ya da dediğim dedik' bir plan değil, taşa da kazılmadı. Aksine, bu bir açılış teklifi, müzakereler için bir başlangıç noktası, bitiş çizgisi değil." dedi.
İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise Filistin'in "70 yıldır başarısız olan eski bir plan" konusunda ısrarcı olduğunu belirterek, Trump yönetimin teklifine bir şans verilmesi gerektiğini ifade etti.
Danon, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın "görevde olduğu sürece barış konusunda ilerleme kaydedilemeyeceğini" öne sürdü.

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Kaynak: AA

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