ABD'den Suriye açıklaması: Yaklaşık 500-600 askerimiz bölgede kalacak

Türkiye'nin, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge oluşturmak amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasından Suriye'de konuşlandığı üslerin yarısından fazlasını boşaltan ABD ordusu, petrol sahalarının bulunduğu bölgede askeri varlığını güçlendirmeye devam ediyor.

Suriye'de 2011'de başlayan iç savaşa DEAŞ'a yönelik hava saldırılarıyla Eylül 2014'te dahil olan ABD, 2015'ten itibaren üs ve askeri noktalar kurma faaliyetine hız verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçen yıl "Suriye'deki askeri varlığını çekmek istediğini" açıklamasına rağmen Washington, bu ülkedeki askeri varlığını sürdürüyor.

"500-600 CİVARINDA ASKER OLABİLİR"

ABDGenelkurmay Başkanı Mark Milley, ABC kanalına verdiği demeçte Suriye'deki ABD askerlerinin sayısına ilişkin bir soruya, "Binden az, 500 civarında, hatta belki 600 kişi olabilir" dedi.

Trump, 2019 başında yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamış ancak kesin bir tarih vermemişti.