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ABD'den Suriye'deki üslerine lojistik destek

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgedeki üslerine yaklaşık 60 tırla lojistik destek amaçlı yeni sevkiyat gerçekleştirdi.

23.08.2019 11:50 ABD'den Suriye'deki üslerine lojistik destek
ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgedeki üslerine yaklaşık 60 tırla lojistik destek amaçlı yeni sevkiyat gerçekleştirdi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde yaklaşık 60 tırlık konvoy, Suriye- Irak arasındaki Simelka sınır kapısından giriş yaptı.
Konvoyda prefabrik evler, beton bloklar ve uzun araçlar olduğu görüldü.
Kaynaklar, tırların ABD'nin YPG/PKK işgalindeki bölgede bulunan üslerine gittiğini bildirdi.
2015'ten bu yana DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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