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ABD'den Suudi petrollerine yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Saldırı, İran'ın güneyi ve Basra Körfezi'nin ucundan yapıldı

ABD, Suudi petrol tesislerine düzenlenen saldırıda 20'den fazla silahlı insansız hava aracıyla birlikte seyir füzesi kullanıldığını belirterek,"Saldırının başlangıç konumları İran'ın güneyi ve Basra Körfezi'nin kuzey ucu" açıklamasında bulundu.

17.09.2019 23:02

ABD, Suudi petrol tesislerine düzenlenen saldırıda 20'den fazla silahlı insansız hava aracıyla birlikte seyir füzesi kullanıldığını açıkladı.

Amerikan CBS televizyonuna konuşan ABD'li yetkili, saldırının başlangıç konumlarının da belirlendiğini belirtti. Yetkili, yerlerin İran'ın güneyinde, Basra Körfezi'nin kuzey ucunda olduğunu açıkladı.

SUUDİ HAVA SAVUNMASI HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Yetkili yerel medyaya verdiği demeçte, Suudi Arabistan hava savunmasının Yemen'den gelebilecek Husi saldırılarına karşı güneye yönelik ayarlandığını, bu yüzden kuzeyden gelen füze ve silahlı insansız hava araçlarına karşı etkisiz kaldıklarını belirtti.

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ABD'den Suudi petrollerine yapılan saldırıyla ilgili açıklama: Saldırı, İran'ın güneyi ve Basra Körfezi'nin ucundan yapıldı

Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Ekonomi, Güncel

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