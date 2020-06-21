ABD'DEN TARİFELİ UÇUŞLARIN İLK YOLCULARI GELDİ

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında seyahat kısıtlamaları nedeniyle durdurulan ve önceki gün yeniden başlayan ABD uçuşlarında, Washington ve Şikago'dan tarifeli ilk seferlerin yolcuları İstanbul'a geldi.

21.06.2020 14:19 | Son Güncelleme: 21.06.2020 14:29
KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında seyahat kısıtlamaları nedeniyle durdurulan ve önceki gün yeniden başlayan ABD uçuşlarında, Washington ve Şikago'dan tarifeli ilk seferlerin yolcuları İstanbul'a geldi.
Normalleşme adımlarıyla birlikte iç ve dış hatlarda kademeli olarak tarifeli uçuş ağını genişleten Türk Hava Yolları (THY), yaklaşık iki buçuk ay aradan sonra önceki gün ABD uçuşlarını yeniden başlatmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle uzun bir süre ABD'nin çeşitli şehirlerinden sadece tahliye uçuşları yapabilen THY, bugün Şikago ve Washington'dan ilk tarifeli yolcuları İstanbul'a taşıdı. 08.30 sıralarında TK-06 sefer sayılı Şikago uçağı ile 09.20'de TK-08 sayılı Washington uçağı İstanbul Havalimanı'na indi. Şikago uçağında 276, Washington uçağında ise 279 yolcu yer aldı.
UZUN SÜRE ERTELENEN İSTANBUL SEYAHATİ SONUNDA GERÇEKLEŞTİ
Uçak içinde bilgi formu dolduran yolcular, pasaport işlemlerinin ardından yurda giriş yaptı. Aynı formu uçakta görevli kokpit ve kabin ekipleri de doldurdu. İstanbul'a olan seyahat planlarını salgın nedeniyle birçok kez değiştirmek zorunda kalan yolcular, ancak tarifeli seferlerin yeniden başlamasıyla ABD'den Türkiye'ye gelebildi.
DÜNYANIN HER YERİNDE AYNI ŞEY YAŞANIYOR
İlk uçuşun yolcularından Ayhan İlbak, hasta babasını ziyaret etmek için Mart ayından itibaren Türkiye'ye gelme planları yaptığını, seyahat kısıtlamaları dolayısıyla ancak bugün Türkiye'ye gelebildiğini söyledi. İlbak, Yaklaşık 3 aydır bekliyorum. Türkiye'de karantina olduğu için bekledik. Dünyanın her yerinde aynı şey yaşanıyor. İlk etapta İstanbul'dan Şikago ve Washington'a tarifeli uçan THY, önümüzdeki günlerde diğer ABD şehirlerine de karşılıklı seferleri başlatacak. Bizim bulunduğumuz New York'dan uçuş yok. THY, Washington seferlerini açınca direkt geldik dedi.
New York'da yaşayan ve Washington seferlerinin başlamasıyla buradan İstanbul'a uçan Çemen Yumlu ise Mart ayından itibaren İstanbul'a gelmek için hazırdım. 4 aydır bekliyorum. Ailemi ziyarete geldim. ABD'de süresiz oturumum var. Tekrar uçuşlar dursa bile bir sıkıntı yaşamam. Ailem burada zaten. Uzun bir süre burada kalabilirim. Ancak geçici olarak gelenler için sorun olabilir. Çünkü sonbahara doğru pandemi tekrar artarsa; insanlar bunu da düşünüyor. diye konuştu.
İSTANBUL - NEW YORK SEFERLERİ 1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR
Öte yandan THY, Washington ve Şikago'nun ardından diğer ABD şehirlerine olan tarifeli seferleri de yeniden başlatmaya hazırlanıyor. THY'den yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran'dan itibaren Miami'ye haftada 3 uçuş, 24 Haziran'dan itibaren Los Angeles'e haftada 3 uçuş, 1 Temmuz'dan itibaren New York'a haftada 5 uçuş, 15 Temmuz'dan itibaren San Francisco'ya haftada 3 uçuş, 25 Temmuz'dan itibaren Houston'a haftada 3 uçuş olacak şekilde karşılıklı tarifeli seferlerin başlayacağı bildirildi. ABD’DEN TARİFELİ UÇUŞLARIN İLK YOLCULARI GELDİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Koronavirüs, Washington, İstanbul, Güncel, Haber

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