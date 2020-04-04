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ABD'den terör örgütü YGP/PKK'ya koronavirüs desteği

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki hastane ve hapishanelerde görevli örgüt üyelerine tıbbi malzemeler sağladı.

04.04.2020 10:59 | Son Güncelleme: 04.04.2020 10:59
ABD'den terör örgütü YGP/PKK'ya koronavirüs desteği

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye 'de terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki hastane ve hapishanelerde görevli örgüt üyelerine tıbbi malzemeler sağladı.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolünde olan Haseke ve Şedadi'deki hastane ve hapishanelere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı kullanılmak üzere 1 milyon 200 bin dolar değerinde malzeme sağladıklarını bildirdi. Koalisyondan yapılan açıklamada, "Sağlanan tıbbi ekipman, Haseke ve Şedadi'deki hastanelerde çalışanları ve Suriye Demokratik Güçleri (YPG/ PKK) ile buradaki hapishanelerde görevli asayiş muhafızlarını korumaya yardımcı olacaktır." denildi.

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Açıklamada örgütün elindeki hastane ve hapishanelere sağlanan malzemelerin eldiven, maske, ameliyat kitleri ve oksimetre gibi koruyucu ekipmanlardan oluştuğu ifade edildi. Hapishanelerdeki örgüt üyelerine ise ayrıca koruyucu maske, koruyucu giysi ve cop sağlandığı kaydedildi. Açıklamada sözlerine yer verilen DEAŞ karşıtı koalisyonun sivil işlerinden sorumlu direktör yardımcısı Albay Brian Henderson'ın, "(YPG/PKK ile) Kalıcı ilişkimiz bu pandeminin de ötesine geçiyor ve SDG'nin, Suriye'nin kuzeydoğusunda istikrar ve güvenliği sağlama misyonu için kritiktir." ifadelerini kullanması dikkat çekti. Açıklamada ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompoe'nun da 27 Mart'ta Suriye'de sağlık ve insani yardım için koronavirüs salgınına karşı 16,8 milyon dolar yardım sağlayacaklarını duyurduğu bildirildi. Açıklamada ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompoe'nun da 27 Mart'ta Suriye'de sağlık ve insani yardım için koronavirüs salgınına karşı 16,8 milyon dolar yardım sağlayacaklarını duyurduğu bildirildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, YPG, Dünya
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