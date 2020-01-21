ABD'den Trump'ın kafasına 3 milyon ödül koyan İran'a yanıt: Çok saçma

İranlı milletvekilin, ABD Başkanı Trump'ın başına 3 milyon dolar ödül konduğunu açıklamasına ABD'nin silahsızlanma elçisi Robert Wood'tan yanıt geldi. ABD'li elçi İranlı vekile, "Bu açıklama çok saçma" şeklinde yanıt verdi.

"İRAN'DA REJİM ARTIK DEĞİŞMELİ"

ABD'nin silahsızlanma elçisi Robert Wood Cenevre'de yaptığı İranlı vekilin bu açıklamasına cevap olarak, "Bu açıklama çok saçma. Bu rejimin temellerinde teröristlerin olduğunu ortaya koyuyor. İran'da rejim artık kendini değiştirmeli" ifadelerini kullandı.

TRUMP'I ÖLDÜRENE 3 MİLYON DOLAR ÖDÜL

Reuters'ın son dakika olarak geçtiği haberde, İranlı yarı resmi haber ajansı ISNA, Ahmed Hamza adlı milletvekilinin ABD Başkanı Donald Trump'ın başına ödül koyduğunu duyurmuştu. Ahmed Hamza, Trump'ı kim öldürürse 3 milyon dolar nakit para vereceğini açıklamıştı.

"KİRMAN HALKINA ÖDEYECEĞİM"

Kasım Süleymani'nin memleketi Kirman'dan milletvekili olan Ahmed Hamza, söz konusu 3 milyon doları Kirman halkı adına ödeyeceğini söylemişti.

KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla 10 kişi hayatını kaybetmişti. İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle, onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.