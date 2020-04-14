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ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi

ABD Gıda ve İlaç İdaresi, koronavirüsün tespit edilmesinde kullanılacak tükürük testinin acil durum kullanımına onay verdi.

14.04.2020 16:18 | Son Güncelleme: 14.04.2020 16:54

Koronavirüs salgınının tedavisi için çalışmalar sürerken, ABD'de virüsün tespit edilmesi için kullanılacak olan tükürük testine onay çıktı. Rutgers Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, geliştirilen yeni tükürük toplama yönteminin, boğazdan örnek alımına göre daha fazla kişiye Kovid-19 testi yapılmasına imkan sağlayacağı belirtildi.

TEST TÜPÜNÜN İÇİNE TÜKÜRÜK BIRAKACAKLAR

Açıklamada, yeni yöntemle Kovid-19 belirtisi taşıyanların doğrudan test tüpü içerisine tükürüklerini bırakacağı kaydedildi. Rutgers Üniversitesinde testi geliştiren laboratuvarın yetkilisi Andrew Brooks, bu onayın umut verici olduğunu vurgulayarak, "Bu demek oluyor ki görevlerini icra eden sağlık çalışanlarımız salgın riskine maruz kalmayacak." ifadesini kullandı.

DAHA FAZLA VAKA TESPİT EDİLECEK

Brooks, tükürük testiyle ABD'nin yanı sıra küresel ölçekte de her gün daha fazla hastanın test edilebileceğini belirterek, bu yöntemle test sırasında kişisel koruyucu ekipman kullanımına gerek kalmayabileceğine dikkati çekti.

ABD'DE SON DURUM

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, Kovid-19 ABD genelinde 582 bin 594 kişide tespit edilirken, 23 bin 649 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

ABD’de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Güncel
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