ABD'den Türkiye açıklaması: NATO'dan çıkarılması halinde hem ABD hem de AB büyük yara alır

Türkiye ile Rusya arasında varılan S-400 anlaşmasından dolayı sürekli yaptırım tehditlerinde bulunan ABD'den şaşırtan bir açıklama geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien, Türkiye'nin NATO içerisinde çok önemli bir rol oynadığını belirterek, "Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması halinde hem ABD hem de AB büyük yara alır." dedi.

"ABD, TÜRKİYE'Yİ NATO İÇİNDE TUTMAK İÇİN ELİNDEN GELENİ YAPACAK"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, Amerika'nın Türkiye'yi NATO ittifakı içinde tutmak için elinden gelenin en iyisini yapacağını söyledi.

O'Brien, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 satın aldığı ve bunun için de yaptırımların olacağı uyarısında bulundu.

TÜRKİYE OLMADAN NATO OLMAZ

Ulusal Güvenlik Danışmanı, ABD basınına yaptığı açıklamada, ''Türkiye NATO üyesi ve çok önemli bir rol oynuyor. Türkiye'yi ittifak üyesi olarak kaybetmek ne Avrupa ne de ABD için iyi bir şey.'' dedi.

YAPTIRIM UYGULAMAKLA TEHDİT ETMİŞLERDİ

Öte yandan, Türkiye'ye yönelik yaptırımlar konusunda Beyaz Saray'dan dün yeni açıklama daha yapılmıştı. ABD yönetimi, ABD Kongresi'nin Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmemesi durumunda Türkiye'ye yönelik yaptırımlara hazır olduğunu duyurmuştu.