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Son dakika: ABD'den Türkiye-Libya anlaşmasına dair açıklama: Endişe duyuyoruz

Reuters'a son dakika açıklaması yapan ABD'li üst düzey bir yetkili, Türkiye ile Libya arasında imzalanan askeri ve ekonomik münhasır bölge anlaşmasının ABD'yi endişelendirdiğini belirtti.

21.12.2019 18:18 | Son Güncelleme: 21.12.2019 18:22

ajansına konuşan ABD'li yetkili, ABD'nin ile arasında Akdeniz'de askeri ve ekonomik işbirliğini savunan anlaşma için endişeli olduğu ifade edildi. Amerikalı yetkilinin "yardımcı olmayan" ve "provokatif" kelimelerini kullandığı öne sürüldü.

"LİBYA'DA TARAF TUTMUYORUZ"

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Washington yönetiminin BM'nin de kabul ettiği Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni tanıdığını ancak taraf tutmadığını söyledi. Yetkili ayrıca, Rusya desteğiyle hareket eden terörist Halife Hafter'in yoğunlaşan saldırılarından ABD'nin endişe duyduğunu da aktardı.

"SALDIRILAR KONUSUNDA ENDİŞE DUYUYORUZ"

Yetkili, Washington yönetiminin terörist Halife Hafter'in yoğunlaşan saldırıları konusunda endişe duyduğunu söyledi.

Ancak aynı yetkili, BM tarafından da kabul edilen Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni tanımaya devam etmelerine rağmen iç savaş ülkesinde tarafsız olduklarını da aktardı.

RUS PARALI ASKERLERİNDEN YARDIM ALIYOR

Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin arkasında durduğu General Hafter, başkent Trablus'u ele geçirebilmek için son haftalarda Rus paralı askerlerin yardımını alıyor.

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Son dakika: ABD'den Türkiye-Libya anlaşmasına dair açıklama: Endişe duyuyoruz

Amerika Birleşik Devletleri, Reuters, Türkiye, Libya, Dünya


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