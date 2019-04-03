ABD'den, Türkiye'nin S-400 Alımıyla İlgili Kritik Açıklama: Büyük Risk Arz Ediyor

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'nin Rusya'da S-400 alımına ilişkin yorum yaptı. Pence, " Türkiye'nin S-400 alımı NATO'ya çok büyük risk arz ediyor. Eğer Türkiye S-400 alımına devam ederse F-35 programından çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalır. Türkiye mutlaka bir seçim yapmalı" dedi.

"F-35 PROGRAMINDAN ÇIKARILMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA KALIR"

NATO Engages Forumu'nda açıklamalarda bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin yorum yaptı.

"Türkiye seçimini yapmalı" diyen Pence, "Dünyanın en başarılı askeri ittifakının önemli bir ortağı olarak kalmak mı istiyor yoksa pervasız kararlar alarak bu ortaklığın güvenliğini riske atmak mı istiyor?" ifadelerini kullandı.

Pence, "Türkiye'nin S-400 alımı NATO'ya çok büyük risk arz ediyor. Eğer Türkiye S-400 alımına devam ederse F-35 programından çıkarılma riskiyle karşı karşıya kalır" diye konuştu.